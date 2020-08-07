المصري: سنشكو حكم لقاء الزمالك.. حرمنا من ركلة جزاء وتغاضى عن حالة طرد

أعرب المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي عبدالظاهر السقا، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام الزمالك اليوم الخميس.

وتابع عبدالظاهر السقا في تصريحات تليفزيونية: “نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع، والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره”.

وأضاف: “كمان هناك قرار غير موفق من الحكم الدولي “محمد عادل”، وهو عدم حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول”.

وأكمل: “محمد عادل لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين”.

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وتابع السقا: “نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم”.

وأتم: “لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا”.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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