المصري: سنشكو حكم لقاء الزمالك.. حرمنا من ركلة جزاء وتغاضى عن حالة طرد

أعرب المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي عبدالظاهر السقا، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام الزمالك اليوم الخميس.
وتابع عبدالظاهر السقا في تصريحات تليفزيونية: “نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع، والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره”.
وأضاف: “كمان هناك قرار غير موفق من الحكم الدولي “محمد عادل”، وهو عدم حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول”.
وأكمل: “محمد عادل لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين”.
وتابع السقا: “نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم”.
وأتم: “لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا”.
وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.
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