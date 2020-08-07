الزمالك يكشف موقف أوباما وطارق حامد.. وهل يتواجد مرتضى منصور في المغرب؟

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “حمادة أنور”، موقف ثنائي الفريق الأبيض “طارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما”، من اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020، حيث غاب الثنائي اليوم أمام المصري البورسعيدي بسبب الإصابات العضلية.

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” على قناة “النهار”: “طارق حامد انضم لمعسكر الزمالك استعدادا للقاء المقبل وسيكون جاهزا ولكن يوسف أوباما لن يلحق بالمباراة بسبب إصابته”.

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هل يتواجد مرتضى منصور في المغرب؟

وحول إمكانية رئاسة مرتضى منصور لبعثة الزمالك لمواجهة الرجاء في المغرب، قال:”رئيس النادي دائما ما يدعم الفريق ويسافر في أي مباراة، ولكن أعتقد أنه لن يتواجد إلا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيعود بكأس إفريقيا إلى النادي”.

وأكمل:” سيكون هناك مندوب من الزمالك في المغرب خلال الفترة القادمة، من أجل الإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة، وكافة وسائل الراحة قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي البطولة”.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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