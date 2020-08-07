أمير مرتضى: لدينا حالة استياء بسبب “الجدول المضغوط”.. والفوز على المصري كان ضروريا

أكد المشرف على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضي منصور، أن الفوز على المصري البورسعيدي وتحقيق النقاط الثلاث، كان مهمًا للغاية، خاصة أنها المباراة جاءت بعد توقف طويل، موضحًا بأن الأداء مرضٍ لحد كبير، وسيتحسن المستوي من مباراة لأخري بعودة المصابين وانتهاء الإيقافات.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: “جدول الدوري بالنسبة للزمالك مضغوط ونحن مستاءون منه ولكن لن نفعل أي شيء يضر الفريق قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف:” الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون لضخ لاعبين جدد والدليل مشاركة الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، موضحا أن ظروف كورونا جعلت الجميع وكأنه يبدأ من جديد” .

وأتم: “ليس هناك فارق بين لاعب صغير أو كبير، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بقوة وهؤلاء الناشئون عملوا واجتهدوا، وفي النهاية سيصل الجهاز الفني إلى الهدف المطلوب منهم”.

..