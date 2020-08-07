أكد المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي “طارق العشري“، أن فريقه خسر لقاء الزمالك بسبب “خطأ ساذج” من لاعبي خط الدفاع، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وكانوا قريبين من إدراك التعادل.
وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.
وقال العشري في تصريحات عقب المباراة: “أحيي لاعب فريق المصري على الأداء الذي ظهروا به، لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير، مثل الزمالك، كنا قريبين من الخروج بنقطة التعادل، وسنعمل على تصحيح الأخطاء والقادم سيكون أفضل بالنسبة لنا”.
وأضاف: “الهدف الذي سكن مرمى الفريق كان خاطئ دفاعي من كرة ثابتة وهو ما أحزنني، كان هدفا ساذجا تسبب في الخسارة، ووجهت اللوم للاعبين”.
وواصل العشري: “لدينا لاعبين مميزين ونموذج واعد مثل أحمد عادل ميسي وحسن علي وإسلام عطية، لابد من الإشادة باللاعبين، والأمر الذي أغضبني هو كرة الهدف الذي سجله محمود علاء”.
وأتم: “الزمالك لم تسنح له فرص كثيرة، وأضعنا أكثر من هدف خلال الشوط الأول، وطوال الشوط الثاني كنا قريبين من إدراك التعادل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: خسرنا من الزمالك بخطأ ساذج.. ونستحق الخروج بنقطة التعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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