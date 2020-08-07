أول تعليق من حسام أشرف ناشئ الزمالك بعد مشاركته الرسمية الأولى

أبدى ناشئ فريق الزمالك “حسام أشرف” سعادته بالمشاركة الرسمية الأولى له مع الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال أشرف:” سعيد بالمشاركة مع الزمالك، وكان هدفنا تحقيق النقاط الثلاث فقط”.

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وأضاف:” كل لاعبي الزمالك شجعوني وقاموا بتحفيزي قبل اللقا، وخاصة أنه أول لقاء رسمي بالنسبة لي مع الفريق الأول، بعد تصعيدي مؤخرا”.

وأكمل:” تلقيت تعليمات خاصة من جانب المدير الفني “باتريس كارتيرون“، وكنت حريص على تنفيذ تعليمات المدرب بحذافيرها، من أجل الظهور بشكل طيب مع الزمالك”.

وأشاد كارتيرون بمستوى حسام أشرف جناح فريق الزمالك والذي شارك مع الفريق الأبيض لأول مرة بعد تصعيده، مؤكدًا أنه يكن له كل التقدير، ومكسب حقيقي في هجوم الفريق خلال المرحلة القادمة.

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