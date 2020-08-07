ملخص مباراة الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي “هدية ثمينة للرجاء لإقتناص الصدارة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص أحداث المباراة المثيرة التي جمعت الوداد بفريق نهضة بركان ضمن مباريات اليوم الخميس 6-8-2020 في الدوري المغربي، لحساب الجولة 20.

بدأت المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، و22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية، ونقلت على قناة بي إن سبورت المفتوحة وعلى القناة المغربية الرياضية “3”.

ونجح فريق نهضة بركان في قلب تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على الملعب البلدي في مدينة بركان، ليخطف المركز الثالث من غريمه التقليدي “مولودية وجدة”.

ورفع بركان رصيد نقاطه لـ 36 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الرجاء الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن الوداد المتصدر الذي بات مركزه الأول في خطر كبير إذا ما تمكن الرجاء من هزيمة أولمبيك آسفي يوم السبت.

وتعرض نهضة بركان للظلم في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، عندما ألغى الحكم “سمير الكزاز” ركلة جزاء تحصل عليها يوسف الزغودي بعد تعرضه لعرقلة واضحة وضوح الشمس داخل صندوق العمليات من مدافع الوداد “كومارا”.

وما هي سوى 10 دقائق وتلقى بركان صفعة قوية بتسجيل “كاسينجو” لهدف تقدم الوداد برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى.

لكن الفريق البرتقالي استعاد سيطرته على الكرة في منتصف الملعب، وبدأ في محاولة تعديل النتيجة، وساعده على ذلك طرد لاعب وسط الوداد “يحيى جبران” بالبطاقة الصفراء الثانية.

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ونجح بركان في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة جميلة من “عمر النمساوي” لتسديدة لعربي ناجي ارتدت من قدم أحد مدافعي الوداد داخل منطقة الجزاء.

وفي بداية الشوط الثاني، صحح الحكم خطأ الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء لصالح يوسف زغودي بسبب تعرضه لعرقلة داخل صندوق العمليات، ليسدد محمد عزيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 58.

وكاد يوسف زغودي يضيف الهدف الثالث برأسية، غير أن العارضة نابت عن حارس الوداد “أحمد رضا التكناوتي” الذي عانى الأمرين في هذا اللقاء بسبب النقص العددي.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء سيطر الوداد بالطول والعرض وكاد لاعبه البديل “يحيى عطية الله” يعدل النتيجة في مناسبتين، الأولى بتسديدة من 30 ياردة مرت جوار القائم الأيمن، والثانية بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أنقذها حارس مرمى بركان ببراعة.

الوداد 1-2 نهضة بركان

الملعب البلدي (بركان)

الدوري المغربي (الجولة 20)

انتهت

إليكم ملخص أحداث مباراة الوداد ونهضة بركان لحظة بلحظة

يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

تشكيلة الوداد اليوم: رضا التكناوتي – كومارا -الحسوني – إسماعيل الحداد – غدارين – يحيى جبران – كاسينجو – نجم الدين – إبراهيم النقاش – صلاح الدين السعيدي

تشكيلة نهضة بركان: زهير لعروبي – عزيز – دايو – نمساوي – حمزة الركراكي – ناجي – الهلالي – حدراف – زيد كروش – حمادة لعشير – زغودي

عزيز دايو نمساوي حمزة الركراكي ناجي الهلالي حدراف زيد كروش حمادة لعشير زغودي 1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ أووووووووه…كومارا يتسبب في ركلة جزاء لنهضة بركان، عرقلة صريحة من داخل صندوق العلميات للاعب زغودي..

3″ كومارا لم يلعب على الكرة .. ولمس بالقدم اليسرى القدم اليسرى الخاصة بلاعب بركان زغودي.

3″ تبدو ركلة جزاء صحيحة..

4″ كومارا يتلقى العلاج بعد تعرضه للاصابة أثناء قيامه بالانزلاق على لاعب بركان..

4″ الحكم يذهب إلى الشاشة للتأكد من صحة القرار بمتابعة تقنية الفار

7″ الجكم يرفض احتساب ركلة الجزاء ويُبعد لاعبي بركان عن منطقة الجزاء..

13″ جوووووووووووووووول…الوداد يتقدم بالهدف الأول برأسية من الوضع طائرًا للاعب القادم في الميركاتو الشتوي الماضي “كازادي كاسينجو”.. طار على الكرة العرضية التي تلقاها من الجهة اليمنى ليحولها في الشباك بشكل رائع.

14″ الحكم كان يشك في صحة الهدف بأنه حدث بعد تسلل أو بعد ضربة من أحد لاعبي الوداد لمدافع من بركان.. وراجع اللقطة لمدة دقيقة بتقنية الفار حتى استقر على احتسابه.

16″ لاعب الوداد يحيى جبران يتحصل على بطاقة صفراء.

18″ بطاقة صفراء للاعب بركان “دايو”.

26″ بطاقة صفراء للاعب بركان “محمد عزيز” ..

27″ المباراة اصبحت عصبية أكثر بعد انطلاقة ممتازة لها على المستوى الفني.

29″ بووووووووووووم…عمر النمساوي يصوب ركلة حرة مباشرة ممتازة من مسافة 25 ياردة، ذهبت مقوسة فوق المقص الأيمن للحارس بياردة واحدة..كانت قريبة جدًا.

31″ طرد !!!! يحيى جبران يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل خشن في خط الوسط، ليترك الوداد يكمل اللقاء بـ 10 لاعبين!.

32″ الحسوني يحصل على ثالث بطاقة صفراء من الوداد اليوم.

44″ جووووووووووووووووووول…بركان يسجل هدف التعديل عن طريق الظهير “عمر النمساوي”.

44″ عمر النمساوي تابع تسديدة من لعربي ناجي اصطدمت في أحد مدافعي الوداد لتجد النمساوي داخل منطقة الجزاء ليضعها في سقف الشبكة بتصويبة مباشرة…قوية قوية قوية!

45″ الطرد أثر كثيرًا على مستوى الوداد في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني..

45″ سنرى كيف سيتصرف المدير الفني كارلوس جاريدو مع هذه المشكلة..

45″ هذه المباراة تحظى بمتابعة كبيرة من جانب جمهور الأهلي المصري مع اقتراب مباراة فريقهم أمام الوداد بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل..

45″ الحكم يضيف 6 دقائق كوقت بدل من ضائع بسبب كثرة استعانته بتقنية الفار وتوقف اللعب لاصابة كومارا ثم طرد جبران.

45+6″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل العادل 1/1.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ التغيير الأول لمدرب الوداد جاريدو بنزول “محمد سيداني” بدلاً من غدارين

49″ التغيير الثاني للوداد بنزول عادل رحيلي بدلاً من المولد

52″ بطاقة صفراء للبديل “عادل رحيلي” بعد دقائق من نزوله.

55″ أووووووووه…الحكم يلجأ إلى تقنية الفار للتأكد من تعرض لاعب نهضة بركان لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

58″ بعد ثلاث دقائق من المراجعة…يقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لنهضة بركان..

60″ جووووووووووووووووووووول…محمد عزيز ، عميد بركان، يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء بنجاح !! وضعها في زاوية وذهب الحارس لزاوية أخرى.

62″ أوووووووووووه…عرضية مذهلة من “حمادة لعشير” يقابلها يوسف زغودي برأسية مذهلة ترتطم في عارضة مرمى الوداد، لتسقط على خط المرمى وتخرج بعيدًا..

63″ هناك فراغات بالجملة في الخطوط الخلفية لفريق الوداد .. يمكن استغلالها وتسجيل المزيد من الأهداف إذا أراد نهضة بركان.