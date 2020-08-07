بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وبركان في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوداد وبركان في الدوري المغربي، ضمن مباريات اليوم الخميس 6-8-2020، ضمن الجولة 20 من المسابقة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، و22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على القناة المغربية الرياضية “3”.

يتصدر الوداد مسابقة الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن غريمه التقليدي الرجاء الرياضي الذي فقد نقطتين ليلة أمس حين تعادل مع المغرب التطواني 0-0 في مباراة مثيرة للجدل “تحكيميًا”.

أما نهضة بركان فيدخل هذا اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويسعى لتحسين نتائجه بالفوز في هذه المباراة، حيث لم يفز بأي مباراة منذ 5 جولات متتالية.

Advertisements

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الوداد وبركان في الدوري المغربي

الوداد 1-2 نهضة بركان

الملعب البلدي (بركان)

الدوري المغربي (الجولة 20)

انتهت

بث مباشر الوداد ونهضة بركان لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الوداد وبركان على ملعب الأخير في مدينة بركان شرق المغرب.

يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

قم بتحديث الصفحة أول بأول للتعرف على آخر تطورات اللقاء.

تشكيلة الوداد اليوم: رضا التكناوتي – كومارا -الحسوني – إسماعيل الحداد – غدارين – يحيى جبران – كاسينجو – نجم الدين – إبراهيم النقاش – صلاح الدين السعيدي

تشكيلة نهضة بركان: زهير لعروبي – عزيز – دايو – نمساوي – حمزة الركراكي – ناجي – الهلالي – حدراف – زيد كروش – حمادة لعشير – زغودي

عزيز دايو نمساوي حمزة الركراكي ناجي الهلالي حدراف زيد كروش حمادة لعشير زغودي 1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ أووووووووه…كومارا يتسبب في ركلة جزاء لنهضة بركان، عرقلة صريحة من داخل صندوق العلميات للاعب زغودي..

3″ كومارا لم يلعب على الكرة .. ولمس بالقدم اليسرى القدم اليسرى الخاصة بلاعب بركان زغودي.

3″ تبدو ركلة جزاء صحيحة..

4″ كومارا يتلقى العلاج بعد تعرضه للاصابة أثناء قيامه بالانزلاق على لاعب بركان..

4″ الحكم يذهب إلى الشاشة للتأكد من صحة القرار بمتابعة تقنية الفار

7″ الجكم يرفض احتساب ركلة الجزاء ويُبعد لاعبي بركان عن منطقة الجزاء..

13″ جوووووووووووووووول…الوداد يتقدم بالهدف الأول برأسية من الوضع طائرًا للاعب القادم في الميركاتو الشتوي الماضي “كازادي كاسينجو”.. طار على الكرة العرضية التي تلقاها من الجهة اليمنى ليحولها في الشباك بشكل رائع.

14″ الحكم كان يشك في صحة الهدف بأنه حدث بعد تسلل أو بعد ضربة من أحد لاعبي الوداد لمدافع من بركان.. وراجع اللقطة لمدة دقيقة بتقنية الفار حتى استقر على احتسابه.

16″ لاعب الوداد يحيى جبران يتحصل على بطاقة صفراء.

18″ بطاقة صفراء للاعب بركان “دايو”.

26″ بطاقة صفراء للاعب بركان “محمد عزيز” ..

27″ المباراة اصبحت عصبية أكثر بعد انطلاقة ممتازة لها على المستوى الفني.

29″ بووووووووووووم…عمر النمساوي يصوب ركلة حرة مباشرة ممتازة من مسافة 25 ياردة، ذهبت مقوسة فوق المقص الأيمن للحارس بياردة واحدة..كانت قريبة جدًا.

31″ طرد !!!! يحيى جبران يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل خشن في خط الوسط، ليترك الوداد يكمل اللقاء بـ 10 لاعبين!.

32″ الحسوني يحصل على ثالث بطاقة صفراء من الوداد اليوم.

44″ جووووووووووووووووووول…بركان يسجل هدف التعديل عن طريق الظهير “عمر النمساوي”.

44″ عمر النمساوي تابع تسديدة من لعربي ناجي اصطدمت في أحد مدافعي الوداد لتجد النمساوي داخل منطقة الجزاء ليضعها في سقف الشبكة بتصويبة مباشرة…قوية قوية قوية!

45″ الطرد أثر كثيرًا على مستوى الوداد في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني..

45″ سنرى كيف سيتصرف المدير الفني كارلوس جاريدو مع هذه المشكلة..

45″ هذه المباراة تحظى بمتابعة كبيرة من جانب جمهور الأهلي المصري مع اقتراب مباراة فريقهم أمام الوداد بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل..

45″ الحكم يضيف 6 دقائق كوقت بدل من ضائع بسبب كثرة استعانته بتقنية الفار وتوقف اللعب لاصابة كومارا ثم طرد جبران.

45+6″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل العادل 1/1.

استراحة ونواصل هذه التغطية

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ التغيير الأول لمدرب الوداد جاريدو بنزول “محمد سيداني” بدلاً من غدارين

49″ التغيير الثاني للوداد بنزول عادل رحيلي بدلاً من المولد

52″ بطاقة صفراء للبديل “عادل رحيلي” بعد دقائق من نزوله.

55″ أووووووووه…الحكم يلجأ إلى تقنية الفار للتأكد من تعرض لاعب نهضة بركان لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

58″ بعد ثلاث دقائق من المراجعة…يقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لنهضة بركان..

60″ جووووووووووووووووووووول…محمد عزيز ، عميد بركان، يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء بنجاح !! وضعها في زاوية وذهب الحارس لزاوية أخرى.

62″ أوووووووووووه…عرضية مذهلة من “حمادة لعشير” يقابلها يوسف زغودي برأسية مذهلة ترتطم في عارضة مرمى الوداد، لتسقط على خط المرمى وتخرج بعيدًا..

63″ هناك فراغات بالجملة في الخطوط الخلفية لفريق الوداد .. يمكن استغلالها وتسجيل المزيد من الأهداف إذا أراد نهضة بركان.