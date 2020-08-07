تعاقد برشلونة اليوم الخميس مع الجناح البرازيلي اليافع “جوستافو مايا” من ساو باولو البرازيلي نظير مبلغ 4.5 مليون يورو، رغم عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة رسمية مع الفريق البرازيلي العريق.

المولود في مدينة برازيليا عام 2001، صُعد مطلع العام الحالي للعب مع الفريق الأول بعد تقديمه لمستوى متميز مع فريق شباب ساو باولو، غير أن جائحة فيروس كورونا عطلت انطلاقته.

ويُجيد جوستافو مايا دا سيلفا في مركز الجناح الأيسر، ومن المنتظر أن يكون أحد العناصر الأساسية في تشكيلة برشلونة “ب” خلال الموسم المقبل 2021/2020، بعد أن وقع على عقد مدته 5 أعوام ينتهي في يونيو 2025.

برشلونة يشتري جناح برازيلي لم يلعب أي مباراة بسعر جوهرة ريال مدريد

أثار شراء إدارة برشلونة لعقد جوستافو مايا غضب عارم في وسائل الإعلام الكتالونية، لقدومه بسعر جوهرة ريال مدريد “كوبو” المعار إلى ريال مايوركا.

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وكانت إدارة برشلونة بقيادة الرئيس “بارتوميو” قد رفضت التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الياباني الصاعد “كوبو” مقابل 4.5 مليون يورو في صيف 2019، ليضطر اللاعب للموافقة على عرض ريال مدريد.

وقدم كوبو مستوى فني مميز رفقة ريال مايوركا على مدار موسم 2020/2019، نَدم به مسؤولي برشلونة على التساهل في إضاعته خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلق مراسل صحيفة AS في برشلونة (خافي ميجيل) على صفقة جوستافو مايا، قائلاً “أنا في انتظار شخص ما من إدارة برشلونة يشرح لي سبب دفع مبلغ 4.5 مليون يورو في لاعب لم يظهر حتى الآن مع الفريق الأول لساو باولو، ولماذا لم يتم دفع نفس المبلغ لـ (كوبو) الذي نشأ في أكاديمية برشلونة (لاماسيا)”؟