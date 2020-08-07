رياضة | محمد صديق: أسامة جلال أفضل من أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صديق: أسامة جلال أفضل من أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صديق، نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال محمد صديق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد فتحي أرى أنه لا يصلح للعب في مركز المدافع ومحمد هاني أفضل منه".

وأوضح: "أحمد فتحي لا يصلح لمركز المدافع بسبب رغبته في التقدم للشق الهجومي كثيرا".

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي وأسامة جلال، أشار: "أسامة جلال أفضل للأهلي من حجازي من وجهة نظري ف أسامة سيكون إضافة للاحمر أكثر من حجازي".