رياضة | خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة خاض مرانه التحضيري قبل الأخير لمواجهة نابولي يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو وذلك في إطار مباراة العودة في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كلا من عثمان ديمبلي ورونالد أراوخو تعافيا بشكل كامل كما شارك اللاعبان بشكل طبيعي في المران الجماعي كاملا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي غاب عن المشاركة لستة أشهر تقريبًا بسبب خضوعه لعملية جراحية كما تعرض أراوخو للإصابة أثناء مشاركته مع فريق الشباب في المباراة الفاصلة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يحصل ثنائي برشلونة على التصريح الطبي ليكونا في قائمة برشلونة لمواجهة نابولي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كلا من جريزمان ولينجليت تعافيا من الإصابة لذلك سيكون أومتيتي هو الغائب الوحيد عن مواجهة نابولي باستثناء برايثوايت الذي لا يستطيع المشاركة مع البرسا في بطولة دوري أبطال أوروبا.