رياضة | هذا ما صرح به رضا عبد العال حول مستوي نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هذا ما صرح به رضا عبد العال حول مستوي نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن مستوى أحد نجوم نادي الزمالك، في إطار اللقاء الذي جمع بين الفارس الأبيض والمصري البورسعيدي أمس الخميس في أولى المباريات عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة برنامج "البريمو" المذاع على فضائية "Ten"، أن مصطفي محمد، مهاجم نادي الزمالك، كان بعيدًا تمامًا عن مستواه خلال اللقاء الذي أقيم ضد المصري البورسعيدي.

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وأضاف نجم الزمالك والأهلي السابق أن هناك تساؤلات مطروحة حول تراجع مستوى اللاعب خاصة بعد زواجه، وعليه أن يراجع حساباته مرة أخرى ويعود لسابق عهده، مضيفًا أسامة فيصل في ظل تألقه وتقدم مستواه يعتبر أحد أسباب تشجيع مصطفى محمد على عودته من جديد للشكل الذي بدأ به المباراة.

ويشار أن الزمالك حقق الفوز على المصري بهدف دون رد سجله اللاعب محمود علاء، عقب استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.