رياضة | رسالة نارية من نجم الزمالك السابق لـ مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من نجم الزمالك السابق لـ مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، نصيحة إلى مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة وخاصة داخل المستطيل الأخضر.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد كان بعيدا عن التركيز فى مواجهة المصري، وهذا ظهر خلال عرضية محمد عبدالشافي وكان على الأقل يجب أن يسجل هاتريك خلال المباراة".

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وأضاف: "مصطفي عندما يركز يكون من أفضل اللاعبين داخل الملعب، ويجب أن يتعلم من أخطائه، وأقول له أن كرة القدم غدارة".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على المصري بهدف دون رد سجله اللاعب محمود علاء بعد عودة الدوري المصري.