رياضة | تقارير: رمضان صبحي يُفضل الإحتراف على البقاء فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير: رمضان صبحي يُفضل الإحتراف على البقاء فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لاعبه رمضان صبحي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بالعودة من جديد بعد انتهاء الإعارة خلال الفترة الحالية.

ومن المفترض أن يعود رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي فى العاشر من أغسطس المقبل.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رمضان صبحي يُفضل الإحتراف الخارجي عن البقاء فى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن رمضان صبحي شارك هذا الموسم فى 9 مباريات سجل خلالهم 5 أهداف.