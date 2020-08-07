رياضة | نجم الأهلي يتعافي وجاهز لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يتعافي وجاهز لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،خضع لفحص طبي تحت قيادة خالد محمود، طبيب الأحمر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن أيمن أشرف سيلحق بمباراة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

وأضاف: "أيمن أشرف تعرض لإلتواء في الكاحل يوم الثلاثاء ولكن تعافى من الآلام ولكن يخوض تدريبات منفردة على أن يشارك في تدريب الفريق غدًا وإعلان جاهزيته للمباراة بشكل رسمي".

وأتم: "بذلك تنتهي الأزمة الدفاعية في الأهلي حيث يلعب أيمن أشرف بجانب محمود متولي في قلب الدفاع".