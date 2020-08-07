رياضة | تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر ضد نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي في مواجهة مرتقبة في إطار منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية "بي إن سبورت".

وكشف الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن التشكيل الذي يستعد به للمواجهة مع نظيره الإيطالي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

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خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.

خط الوسط: ريكي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.