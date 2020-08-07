رياضة | التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة أولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة أولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره أولمبيك ليون اليوم الجمعة 7 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس واولمبيك ليون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على التشكيلة التي ستدخل مباراته أمام ليون، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:-

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور - ماتويدي - ميراليم بيانيتش - كوادرادو - بيرناندسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أولمبيك ليون بنتيجة هدف نظيف على يوفنتوس في فرنسا.