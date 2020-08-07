رياضة | فاروق جعفر: "سيف" ابني سيكون إضافة للزمالك واللي سرب عقده من أعداء النادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: "سيف" ابني سيكون إضافة للزمالك واللي سرب عقده من أعداء النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لقطاع الكرة بنادي الزمالك، أن نجله سيف سيكون إضافة قوية للنادي في السنوات المقبلة.

وتابع فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سيف وجميع لاعبي القطاع سيمثلون إضافة للفريق ولا أرى ان نجلي يتعرض للظلم بسبب نجوميتي".

وأشار: "أزمة تسريب عقدي كانت مقصودة ومن قام بتسريب العقد هو شخص يحارب النادي ولم يتم تسريبه من داخل النادي".

وأتم: "الزمالك أصبح في مكانة تانية على كافة المستويات ونقف ضد جميع أعداء النادي"