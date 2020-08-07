رياضة | أيمن يونس: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن يونس: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن أداء لاعبي الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم.

وأكد يونس خلال الأستديو التحليلي للمباراة مع الإعلامي سيف زاهر:"رغم الاخطاء والسلبيات داخل المباراة إلإ أن اللاعبين استطاعوا التعويض في الشوط الثاني".

وقال :" كارتيرون فقد السيطرة علي الجناح الأيمن والجناح الأيسر أثناء المباراة".

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وأضاف :"يوجد لاعبين لم تدخل في أجواء المباريات حتي الآن، وحسام أشرف لاعب مميز ويحتاج إلى الثقة وسيكون نجم كبير في المستقبل".

وأكمل:" في ظل الغيابات يحسب للاعبين التمسك الدفاعي ومحمد حسن جيد لكنه مندفع قليلا وساسي والونش قدموا مستوى جيد".

وأوضح :"مصطفي محمد أضاع أهداف كثيرة، وهو مستقبل مصر وأنصحه بعدم معاتبة نفسه على الفرص الضائعة ليدخل في المباراة مرة آخري".

وأتم تصريحاته مؤكداً:" كارتيرون قدم كل شئ واستغل تغييرات المصري بشكل مميز".