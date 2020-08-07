رياضة | إشبيلية يتخطي روما ويتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يتخطي روما ويتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي إشبيلية الإسباني إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه الصعب عل روما الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بدور الستة عشر للمسابقة على ملعب (إم إس في أرينا) بألمانيا.

كان مقررا أن تجرى مباراة الفريقين في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة، بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقرر لها بسبب ضيق الوقت.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخو ريجيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلى ملعب (باي أرينا) بلغ بايرليفركوزن الألماني دور الثمانية أيضا، بتغلبه 1 / صفر على ضيفه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب الفريق الأسكتلندي في 12 مارس الماضي، قد انتهت بفوز ليفركوزن 3 / 1، ليأتي تأهل الفريق الألماني للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

ويدين ليفركوزن بفضل كبير في تحقيق فوزه اليوم للاعبه الفرنسي موسى ديابي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.