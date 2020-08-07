شكرا لقرائتكم خبر عن بونيفاسيا يصل اليوم لإتمام التعاقد مع الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت شركة الفجيرة لكرة القدم من التعاقد رسمياً مع لاعب فريق الفيصلي السعودي، الهولندي رولي بونيفاسيا (28 عاماً)، ويلعب بمركز الارتكاز وذلك في صفقة انتقال حر، لتمثيل «الذئاب» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب سيصل إلى الدولة اليوم لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تمهيداً لإتمام مراسم توقيع العقد، على أن يلتحق بعد ذلك بتدريبات الفريق المقامة في العاصمة أبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بونيفاسيا يصل اليوم لإتمام التعاقد مع الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.