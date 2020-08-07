الامارات | الحياة تعود إلى «أبطال أوروبا» بقمتين في مانشستر وتورينو

شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود إلى «أبطال أوروبا» بقمتين في مانشستر وتورينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة بطولة الأندية الأهم في العالم، دوري أبطال أوروبا إلى الدوران اليوم، بعد توقف قسري لخمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. وستكون الأنظار مسلطة اليوم على قمتين من المباريات الأربع المؤجلة ضمن إياب دور الـ16، حيث الموعد مع مباراة مان سيتي وضيفه ريال مدريد على استاد الاتحاد في مدينة مانشستر الانجليزية، بينما في تورينو الإيطالية يستضيف يوفنتوس ضيفه الفرنسي ليون. وتلعب غداً مباراة البايرن مع ضيفه تشلسي، في حين يحل نابولي الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على برشلونة.

وتتبقى أربع بطاقات لكي تنضم هذه الأندية إلى المتأهلين إلى دور الثمانية: باريس سان جرمان الفرنسي، أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الالماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني. وستدور منافسات الأدوار الاقصائية المتبقية في العاصمة البرتغالية لشبونة بين 12 و23 الجاري. وستقام المباريات المؤجلة من مارس الماضي دون جماهير، وعلى الملاعب العادية للأندية التي كانت مقررة في إياب ثمن النهائي. لكن بعض الاندية الزائرة عبّرت عن قلقها، بعد تكاثر عدد الاصابات أو وقوع لاعبين في فخ «كوفيد-19» على غرار مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز.

سيتي لاستغلال الأفضلية

لا يملك ريال مدريد خيارات كثيرة، حيث يتعيّن عليه الفوز على أرض مانشستر سيتي، وصيف الدوري الانجليزي، لبلوغ ربع النهائي. لكن بطل الدوري الاسباني يمرّ في فترة جيدة قلب فيها الطاولة على غريمه برشلونة بعد العودة. ويتعيّن عليه تكرار «ريمونتادا» برشلونة، لكن في مباراة واحدة هذه المرة.

وتفوّق عليه رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا في مباراة الذهاب في عقر داره (2-1)، فبات حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13) قريباً من توديع بطولة سيطر عليها في السنوات الاخيرة وتوّج بها ثلاث مرات بين 2016 و2018.

وسيغيب عن الملكي قلب دفاعه وأحد نجومه سيرخيو راموس بسبب الايقاف لطرده ذهاباً. لكن غوارديولا الذي يفتقد لمهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المصاب، حذّر من مواجهة تكتيكية جميلة مع الفرنسي زين الدين زيدان.

الخطأ ممنوع على اليوفي

سيكون الخطأ ممنوعاً على يوفنتوس، كون فريق ليون الفرنسي يبحث عن الإنجاز بعد اقترابه من إسقاط سان جرمان في نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية الأسبوع الماضي، ويأمل تعويض إخفاقه في الحصول على بطاقة أوروبية، بجانب استغلال فوزه ذهاباً بهدف لوكا توزار.

ولا تبدو مهمة ليون سهلة، خصوصاً أن يوفنتوس، بطل أوروبا في 1985 و1996، عاد الى المنافسة بشكل مكثف، حيث ضمن لقبه التاسع توالياً في الدوري المحلي، ولو من دون إقناع. كما أن نجمي يوفنتوس، البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ديبالا، تألقا بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

برشلونة في مهمة التعويض

يسعى برشلونة لتفادي فخ نهاية موسم معقدة ليونيل ميسي ورفاقه. وبدا الأرجنتيني وحيداً في الاسابيع الماضية في الليغا، حيث خسر صدارته ولقبه لريال. ويقف مدربه كيكي سيتيين على شفير الإقالة، ويتعين عليه إقصاء نابولي بعد عودته بنتيجة إجابية من الجنوب الإيطالي (1-1). وعاد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان من الإصابة محاولاً استعادة موقعه أمام لاعبي المدرب جينارو غاتوزو. وقال ميسي: «لقد قمنا بما يجب، أي نقد ذاتي في ما بيننا، كما يجب أن نفعل. لم نقدم موسماً كبيراً على صعيد اللعب والنتائج. يجب أن نكون أكثر انتظاماً».

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البايرن في «نزهة» أمام تشلسي

يخوض بايرن، المتوج مرة ثامنة توالياً بلقب الدوري الالماني، إياب ثمن النهائي غداً ضد تشلسي بهدوء، بعد مهرجان ناجح في لندن شهد تسجيل ثلاثية صريحة، بينها ثنائية لسيرج غنابري. وينوي الفريق البافاري تكرار إنجاز 2013 عندما أحرز ثلاثية الدوري - الكأس - دوري الأبطال، علماً بأنه يفتقد مدافعه الفرنسي بنجامان بافار بسبب الاصابة. لكن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (51 هدفاً هذا الموسم) سيكون على الموعد، محاولاً تعزيز صدارته لترتيب الهدافين (11).

برنامج إياب ثمن النهائي .

اليوم

■مان سيتي - ريال مدريد (2 - 1 ذهاباً) 23:00

■يوفنتوس - ليون (0-1) 23:00

غداً

■برشلونة - نابولي (1-1) 23:00

■البايرن - تشلسي (3-0) 23:00

راموس أبرز غيابات «الملكي» في مواجهة «السيتزين».

مان سيتي يواجه الريال محروماً من نجمه وهدافه أغويرو.

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