الامارات | رئيس برشلونة: أنا على ثقة تامة بأن ميسي سينهي مشواره في كاتالونيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: أنا على ثقة تامة بأن ميسي سينهي مشواره في كاتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالف رئيس نادي برشلونة جوزيف بارتوميو كل التوقعات التي انشغلت بها وسائل إعلام إسبانية أخيراً، بكون نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه لإنهاء مشواره بعيداً عن برشلونة، خصوصاً في ظل المشكلات الكثيرة التي عاناها النادي في الفترة الأخيرة.

وقال بارتوميو في تصريح صحافي نشرته صحيفة «أس» إنه «على ثقة تامة بأن ليونيل ميسي سينهي مشواره في كاتالونيا، ولن يغادر أبداً برشلونة إلى أي نادٍ آخر». ويبلغ ميسي 33 عاماً، وينتهي عقده الحالي في الموسم المقبل. وتابع بارتوميو: «اللاعب الذي انطلق مع برشلونة وهو بعمر 13 سنة، وهو الأفضل في تاريخ اللعبة، سيستمر معنا».

وكان الإنتر من بين الأندية التي تداولت وسائل الإعلام أخباراً عن سعيها لعقد صفقة كبرى مع ميسي، لكن بارتوميو وصف هذا الأمر بـ«التخيلات» التي «يستحيل أن تتحقق على أرض الواقع»، بحسب تعبيره. ويفاوض برشلونة نجمه حالياً من أجل تمديد عقده بمزايا جديدة.

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- عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي الموسم المقبل.

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