الامارات | ملياردير أميركي يشتري نادي روما بـ 700 مليون دولار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم، تغييراً في ملكيته بعد شراء الملياردير الأميركي دان فريدكين فريق العاصمة مقابل 591 مليون يورو (700 مليون دولار أميركي). واشترى فريدكين (54 عاماً) أسهم النادي الايطالي من رجل الأعمال مواطنه جيمس بالوتا (62 عاماً). وقال النادي في بيان: «يؤكد نادي روما أن اتفاقاً قد حصل بين ايه أس روما أس بي في، أل أل سي، المساهم الأكبر في روما أس بي إيه ومجموعة فريدكين بشأن بيع النادي». وتابع «تُقدّر العملية بـ591 مليون يورو». ويتوقع أن يتم التوقيع قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب مجلة فوربس، تُقدّر ثروته بأكثر من أربعة مليارات دولار، ليكون الرقم 504 على لائحة أثرياء العالم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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