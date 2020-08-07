الامارات | مطر في القائمة العالمية لأكثر اللاعبين وفاءً لأنديتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مطر في القائمة العالمية لأكثر اللاعبين وفاءً لأنديتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض نجم نادي الوحدة، إسماعيل مطر، تحدياً جديداً عندما يبدأ عامه الـ21 بقميص «العنابي» في الموسم المقبل 2020-2021، إذ يعد «سمعة» اللاعب الأكثر وفاءً لناديه في دوري الخليج العربي من حيث عدد السنوات التي لعبها مع فريق الوحدة، بينما صنفه موقع «ترانسفير ماركت» المختص في سوق انتقالات اللاعبين، ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين وفاءً لأنديتهم على مستوى العالم، ويواصلون اللعب حتى الآن.

وحل إسماعيل مطر في المركز العاشر، بعدما أكمل 20 عاماً مع نادي الوحدة، منها 18 عاماً مع الفريق الأول، منذ مشاركته رسمياً في أول مباراة في عام 2002. وبدأ مشواره مع «العنابي» في سن صغيرة، وتدرج في المراحل السنية إلى أن صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رود كرول في موسم 99-2000، وانطلق بعدها إلى مشوار النجومية.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» تصدّر حارس مرمى كاشيما أنتلرز الياباني، هيتوشي سوغاتا، قائمة أكثر اللاعبين وفاءً في العالم، بعدما لعب الحارس البالغ من العمر 41 عاماً مع فريقه 22 عاماً، بينما جاء في المركز الثاني لاعب منتخب جبل طارق ونادي لينكولن ريد، لي كاسكيارو، وتبعه في المركز الثالث لاعب منتخب السعودية والهلال، محمد الشلهوب.

وأكمل إسماعيل مطر 37 عاماً في 7 أبريل الماضي، ويحظى بمسيرة رائعة مع كرة القدم، إذ ثبّت أقدامه مع «العنابي» في 2002 عندما سجل أول أهدافه في أول مباراةٍ له مع الفريق الأول في «الديربي» أمام الجزيرة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتُوّج مطر في الموسم نفسه كأفضل لاعبٍ إماراتي، بعدما أحرز 14 هدفاً، من بينها خمسة أهداف في مرمى الحارس التاريخي لكرة القدم الإماراتية ونادي الشارقة محسن مصبح، بينما أسهم «سمعة» في حصول الوحدة على المركز الثاني في بطولات الدوري والسوبر والكأس.

في المقابل، سجل إسماعيل مطر في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأفضل اللاعبين الشباب في تاريخ اللعبة، بعدما حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت بالإمارات في 2003.

وظهر إسماعيل مطر بمستوى لافت في الموسم الماضي قبل أن يتم إلغاء نتائج دوري الخليج العربي، بداعي تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، إذ شارك مع الوحدة في 14 مباراة، وأحرز هدفاً واحداً، ومرر أربع كرات حاسمة.

ومع المنتخب الوطني ظل إسماعيل مطر أحد أبرز الأسماء التي قدمت مستوى ثابتاً لسنوات طويلة، رغم تقدمه في السن، إذ كان أحد النجوم الذين قادوا الأبيض للفوز بأول لقب في كأس الخليج العربي 2007، كما أسهم بشكل لافت في إنجازات أخرى للمنتخب في سنوات لاحقة، وظل حاضراً مع الأبيض حتى في الفترة الأخيرة، رغم غيابه في بعض المناسبات إما للإصابة أو لقرار فني من المدربين الذين قادوا المنتخب.

قائمة أكثر 10 لاعبين وفاءً لأنديتهم في العالم:

1- هيتوشي سوغاتا (كاشيما أنتلرز الياباني).

2- لي كاسكيارو (لينكولن ريد في جبل طارق).

Advertisements

3- محمد الشلهوب (الهلال السعودي).

4- بيتر ليتراك (ميستيك التشيك).

5- كوغي هوما (هولي هوك الياباني).

6- ماتيغ ميركاك (بريزيسي سلوفينيا).

7- ماركو وولفي (يونغ بويز السويسري).

8- كريستوفر كالفيست (هاكين السويدي).

9- ياسوهيتو إندو (غامبا أوساكا الياباني).

10- إسماعيل مطر (الوحدة).

أكمل «سمعة» 37 عاماً في 7 أبريل الماضي، ويحظى بمسيرة رائعة مع كرة القدم.

أول هدف له مع الوحدة كان في «الديربي» أمام الجزيرة موسم 2002.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news