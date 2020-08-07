الامارات | علي الرئيسي يخطط للحلم الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن علي الرئيسي يخطط للحلم الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس علي الرئيسي إنه يخطط للتألق مستقبلاً في الألعاب الأولمبية، ويعتبر البطل الأولمبي الأردني أحمد أبوغوش قدوة له في تدريباته. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «أبوغوش نموذج للاعب المثابر، وأتمنى أن أصل لمستواه الفني». يذكر أن الرئيسي من أبرز المواهب الإماراتية في التايكواندو، وقد سبق له إحراز خمس ميداليات، من أبرزها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات مهمة، بجانب ميدالية برونزية في بطولة الفجيرة الدولية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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