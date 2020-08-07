الامارات | راشد بن حميد يشارك في اجتماع «فيفا» مع اتحادات دول غرب آسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يشارك في اجتماع «فيفا» مع اتحادات دول غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، مع اتحادات دول غرب آسيا عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، ورؤساء اتحادات الدول المعنية.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن «هذا الاجتماع سوف يضيف الكثير، ويساعد على التعامل مع ظروف ما بعد (كوفيد-19)، كما أنه يؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين الاتحادات الوطنية». وتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الدولي لما بعد «كوفيد-19»، وأتاح المجال لجميع رؤساء اتحادات دول غرب آسيا لاستعراض إجراءاتهم وآخر التطورات الصحية والرياضية في دولهم، وفتح باب النقاش لطرح المزيد من الأفكار التي يمكنها تحسين الوضع الحالي للعبة.
وتطرق الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى العديد من النقاط المهمة التي قام بها اتحاد كرة القدم في الفترة الماضية، مثل الإجراءات الوقائية والاحترازية والمبادرات والأفكار التي ساعدت على استمرارية النشاط بطرق آمنة تحفظ سلامة الجميع.
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