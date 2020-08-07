الامارات | «النصراوية» يحتفلون بعيد ميلاد محمد إبراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «النصراوية» يحتفلون بعيد ميلاد محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عدد كبير من لاعبي النصر بعيد ميلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد إبراهيم، الذي عاد إلى تدريبات الفريق بعد فترة غياب كبيرة بسبب الإصابة التي أبعدته الموسم الماضي عن العميد. ونشر لاعبو الفريق تهنئتهم للاعب عبر حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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