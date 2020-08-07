الامارات | 6 وديات للحمرية استعداداً لموسم الدرجة الأولى

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وديات للحمرية استعداداً لموسم الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف فريق الحمرية لكرة القدم ماجد المهيري عن اعتماد ست مباريات ودية لتحضير الفريق للموسم المقبل لأندية الدرجة الأولى، والذي ينطلق 25 سبتمبر. وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «منها ثلاث مباريات مع فرق من أندية المحترفين، وثلاثة أخرى أمام فرق من الدرجة الأولى».
وأضاف: ستكون أولى المباريات الودية أمام دبا الفجيرة بتاريخ 22 الجاري، وأمام اتحاد كلباء في 25 منه، بينما سيلعب الفريق أمام التعاون 4 سبتمبر، وأمام النصر في دبي 5 سبتمبر.
وأوضح أن هنالك وديتين ننتظر تحديد الزمان والمكان لهما بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري، وتسبقان انطلاق المنافسات الرسمية، ويعول عليهما الجهاز الفني لتحديد ملامح الفريق للمرحلة المقبلة.
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