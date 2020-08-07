شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور كورنادو يتحدى شاهين في الـ«كوتشينة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، في تحدٍّ مع زميله في «الملك» شاهين عبدالرحمن، في لعبة الورق (الكوتشينة)، بعدما نشر كورنادو مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» أثناء لعب شاهين مع عدد من لاعبي الشارقة «الكوتشينة»، بينما أكد كورنادو أن مدافع «الملك» لن يحقق الفوز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيغور كورنادو يتحدى شاهين في الـ«كوتشينة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.