الامارات | 10 صفقات طالتها شائعات «الميركاتو» ولم تر النور

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات طالتها شائعات «الميركاتو» ولم تر النور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سوق الانتقالات العديد من الشائعات والتقارير، حول مغادرة نجوم كبار في دورينا لفرقهم إلى أندية أخرى، سواء داخلياً أو لوجهات خارجية، وهو أمر معتاد في «الميركاتو» في كل فترة، حيث بات أشبه بالتقليد السنوي.
وتحوّل عدد من نجوم كرة القدم إلى مادة دسمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، آخرهم، نجم وهداف الوصل فابيو ليما، الذي ارتبط اسمه في أكثر من مناسبة بنادي العين، وكذلك إسماعيل الحمادي، الذي تكهن كثيرون برحيله إلى الوحدة، فيما ربطت تقارير إعلامية باحتراف نجم المنتخب وفريق الجزيرة عمر عبدالرحمن «عموري» في الدوري الألماني.
في التقرير التالي تستعرض «الإمارات اليوم» 10 حالات للاعبين طالتهم شائعات «الميركاتو» دون أن ترى صفقاتهم النور.
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