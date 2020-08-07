شكرا لقرائتكم طارق حامد يشارك أمام الاتحاد السكندري واستمرار غياب أوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف طارق حامد ويوسف أوباما، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، من اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري.

وأكد حمادة أنور: "طارق حامد انضم لمعسكر الزمالك استعدادا للقاء المقبل وسيكون جاهزا ولكن موقف أوباما لن يلحق بسبب إصابته".

وكان طارق حامد أوباما تعرضا للإصابة قبل لقاء المصري وتم استبعادهم من المباراة على خلفية ذلك.

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، خلال رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد حمادة أنور: "المستشار مرتضى منصور دائما يدعم الفريق ويسافر في اي وقت".

وتابع: "أعتقد أن مرتضى منصور لن يسافر الا في النهائي عشان يجيب الكأس ويرجع".

وأوضح: "سنسافر إلى المغرب من أجل الاطمئنان على ملاعب التدريب وفندق الإقامة وكافة وسائل الراحة".