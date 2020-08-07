شكرا لقرائتكم محمد صديق: لا يمكن مقارنة شوقي السعيد بوائل جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صديق، نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، أن وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، لاعب من طراز كبير.

وتابع محمد صديق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "شوقي السعيد مدافع جيد ولكن لا يمكن مقارنته بوائل جمعة نهائيا".

وأشار: "وائل جمعة في حتة تانية خالص، ولعب أفريقيا وبطولات قارية ودولية".

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وأضاف نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الماضية، قائلا: "أحمد فتحي أرى أنه لا يصلح للعب في مركز المدافع ومحمد هاني أفضل منه".

وأوضح: "أحمد فتحي لا يصلح لمركز المدافع بسبب رغبته في التقدم للشق الهجومي كثيرا".

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي وأسامة جلال، أشار: "أسامة جلال أفضل للأهلي من حجازي من وجهة نظري ف أسامة سيكون إضافة للاحمر أكثر من حجازي".