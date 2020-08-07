شكرا لقرائتكم المصري يدرس شكوى حكم لقاء الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام الزمالك اليوم الخميس.

وتابع عبدالظاهر السقا في تصريحات تليفزيونية": "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره".

وأضاف: "كمان هناك قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول".

وأوضح: "محمد عادل لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين".

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وقال المدير الرياضي بنادي المصري، إن إدارة النادي البورسعيدي تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل، حكم لقاء الزمالك بسبب الظلم في بعض قراراته، قائلا : "نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم".

وأوضح: "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو، وكمان هناك قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول".

وأتم: "لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا".