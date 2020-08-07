شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: مستوي مصطفي محمد تراجع بعد "الزواج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة اليوم بين الفريق الأبيض والمصري البورسعيدي بوادر أمل لعودة قوية لبطولة الدوري بعد استئنافه من جديد.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "مصطفي محمد إذا سجل الفرص التى سنحت له كان الزمالك يفوز بستة أهداف، والمصري لم تكن له هجمات حقيقية سوي هجمة واحدة فقط، ومحمود وادي كان فى وادي أخر".

وأضاف: "مباراة الزمالك والمصري تؤكد عودة قوية لبطولة الدوري، والفارس الأبيض قدم لقاء مميز للغاية رغم الغيابات الكثيرة ومحمد حسن وحسام أشرف تألقوا مع القلعة البيضاء".

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وتابع نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، بعيدًا تمامًا عن مستواه خلال مباراة المصري البورسعيدي، قائلا: "هناك علامات استفهام حول تراجع أداء مستوي مصطفي محمد بعد الزواج، ويجب أن يعيد حساباته مرة أخري ويعود لمستواه الذى بدأ به الموسم".

وختم: "تألق أسامة فيصل يجب أن يكون حافز لمصطفي محمد ويقاتل من أجل حجز مكانة أساسية فى التشكيلة خلال الفترة المقبلة".