شكرا لقرائتكم غدا .. تدريبات للاعبي الزمالك الذين لم يشاركوا في مواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوص اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم تدريباتهم غدا الجمعة، بينما اللاعبون الذين شاركوا في المباراة سيخوضون تدريبات استشفائية حرصا على عدم إجهادهم.

فيما كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ان مصطفي فتحي لاعب موهوب جدا ولكنه كان بيعاني من بعض الإصابات الخفيفة ونسعي لتجهيزه حتي يكون مع الفريق في الموسم بالكامل، وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : سأحدد مدي امكانية اشرف بن شرقي واوناجم وفقا لمدي جاهزيتهما في التدريبات ، حيث انضم الثنائي للفريق خلال أمس ولم يتم تجهيزهما بصورة كاملة حتي الان.

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وتحدث كارتيرون عن تغيير طريقة اللعب في نهاية المباراة، قائلا : ظروف المبارة اجبرتنا علي تغيير طريقة اللعب حيث بدأ الفريق بخطة 4/ 2 / 2 / 2 ، وفي النهاية ختم الفريق المباراة ب٤/٣/٣ لغلق المساحات امام لاعبي المصري.

وانتهت مباراة الزمالك والمصري في الجولة الـ 14 بالدوري بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 ليصل الزمالك للنقطة 34 ويحتل المركز الثاني مؤقتا، مباراة اليوم الاولي رسميا عقب العودة من التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.