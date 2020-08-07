شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس شكوى حكم لقاء الزمالك.. ولا غرامات على اللاعبين رغم الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري، إن إدارة النادي البورسعيدي تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل، حكم لقاء الزمالك بسبب الظلم في بعض قراراته، قائلا:" نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم".

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وأوضح السقا فى تصريحات تليفزيونية "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو، بالإضافة إلى قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول" مضيفا أنه لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا".

وأِشار المدير الرياضى بنادى المصرى أن الفريق البورسعيدى استحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره كما أنه لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين".

خاض الزمالك مباراة اليوم أمام المصرى بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.