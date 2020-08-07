حمادة أنور: مرتضى منصور هيحضر نهائى دورى الأبطال عشان يجيب الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، خلال رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية أن "المستشار مرتضى منصور دائما يدعم الفريق ويسافر في اي وقت" ، مضيفا قائلا :" أعتقد أن مرتضى منصور لن يسافر الا في النهائي علشان يجيب الكأس ويرجع".
وأِشار أنور أن طارق حامد انضم لمعسكر الزمالك استعدادا للقاء المقبل وسيكون جاهزا ولكن أوباما لن يلحق بسبب إصابته".
وكان طارق حامد أوباما تعرضا للإصابة قبل لقاء المصري وتم استبعادهم من المباراة على خلفية ذلك.
يذكر ان الزمالك فاز على المصرى فى اللمباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس والمؤحلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى ، بهدف دون رد أحرزه محمود علاء .
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