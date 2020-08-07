شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: مرتضى منصور هيحضر نهائى دورى الأبطال عشان يجيب الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، خلال رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية أن "المستشار مرتضى منصور دائما يدعم الفريق ويسافر في اي وقت" ، مضيفا قائلا :" أعتقد أن مرتضى منصور لن يسافر الا في النهائي علشان يجيب الكأس ويرجع".

وأضاف عضو مجلس الزمالك أنه سيتم السفر الى المغرب من أجل الاطمئنان على ملاعب التدريب وفندق الإقامة وكافة وسائل الراحة" قبل سفر الفريق لخوض المباراة .