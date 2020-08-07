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أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 6 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف.

الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف

أعلن النادي الاهلي موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الجهاز الفني حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».

الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف

 

كواليس مران الأهلي.. جلسة عبد الحفيظ مع متولي والسولية "صور"

شهد مران فريق الاهلي الذي أُقيم مساء اليوم ، الخميس، على ملعب التتش إستعداداً لمباراة إنبي بالدوري العديد من الكواليس نرصدها من خلال الصور التالية للمران الذي يستعد من خلاله المارد الأحمر لمواجهة إنبي الأحد المقبل بإستاد القاهرة والتى تُعد الأولى للفريقين منذ عدة أشهر وتحديداً منذ مارس الماضي حيث توقف الدوري طوال هذه الفترة بسبب "جائحة" .

كواليس مران الأهلي.. جلسة عبد الحفيظ مع متولي والسولية

 

شبانه في لايف " الخليج 365 إعلان بطاطس يثير أزمة بين فايلر وكهربا في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك أزمة بعد  تصوير محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي إعلان لاحدي شركات البطاطس تسبب في غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد ان تأخر اللاعب عن إحدي التدريبات ليتم ابلاغ المدرب انه كان يصور إعلانا وهو ما تسبب في تأخره.

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شبانه في لايف

إصابة أحمد الشيخ فى مران الأهلى.. وكدمة بسيطة لمحمود وحيد

تعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وذلك في كرة مشتركة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، وغادر التقسيمة لعدة دقائق، قبل أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، ويعود إلى التقسيمة مجددًا.

إصابة أحمد الشيخ فى مران الأهلى.. وكدمة بسيطة لمحمود وحيد

 

أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي الجماعي وفقرة خاصة للحراس الأربعة

اكتفى أيمن أشرف، لاعب الاهلي  بخوض جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم،  وخضع لجلسة تأهيل وتدريب منفرد، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أيمن أشرف يتحسن ويؤدي تدريباته العلاجية والتأهيلية بشكل جيد، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا الجمعة يحدد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة، ومدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي الجماعي وفقرة خاصة للحراس الأربعة

 

 

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