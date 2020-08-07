أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 6 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف.
الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف
أعلن النادي الاهلي موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الجهاز الفني حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».
كواليس مران الأهلي.. جلسة عبد الحفيظ مع متولي والسولية "صور"
شهد مران فريق الاهلي الذي أُقيم مساء اليوم ، الخميس، على ملعب التتش إستعداداً لمباراة إنبي بالدوري العديد من الكواليس نرصدها من خلال الصور التالية للمران الذي يستعد من خلاله المارد الأحمر لمواجهة إنبي الأحد المقبل بإستاد القاهرة والتى تُعد الأولى للفريقين منذ عدة أشهر وتحديداً منذ مارس الماضي حيث توقف الدوري طوال هذه الفترة بسبب "جائحة" كورونا.
شبانه في لايف " الخليج 365 إعلان بطاطس يثير أزمة بين فايلر وكهربا في الأهلي
كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك أزمة بعد تصوير محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي إعلان لاحدي شركات البطاطس تسبب في غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد ان تأخر اللاعب عن إحدي التدريبات ليتم ابلاغ المدرب انه كان يصور إعلانا وهو ما تسبب في تأخره.
إصابة أحمد الشيخ فى مران الأهلى.. وكدمة بسيطة لمحمود وحيد
تعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وذلك في كرة مشتركة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، وغادر التقسيمة لعدة دقائق، قبل أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، ويعود إلى التقسيمة مجددًا.
أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي الجماعي وفقرة خاصة للحراس الأربعة
اكتفى أيمن أشرف، لاعب الاهلي بخوض جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، وخضع لجلسة تأهيل وتدريب منفرد، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أيمن أشرف يتحسن ويؤدي تدريباته العلاجية والتأهيلية بشكل جيد، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا الجمعة يحدد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة، ومدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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