شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: فرجاني ساسي بيلعب بـ"الشوكة والسكينة".. وحسام أشرف "مكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأبيض عاني فى مركز وسط الملعب خلال مواجهة المصري بسبب تسرع محمد حسن لاعب الفريق الأبيض، مشددًا على أن الفريق عاني فى غياب طارق حامد، مضيفاً "تمركز محمد حسن كان خاطيء فى وسط الملعب وكان له تأثير على فرجاني ساسي الذى كان بعيدًا عن مستواه، واللياقة البدنية أثرت بشكل كبير على الفريقين، وفرجاني بيلعب بالشوكة والسكينة".

وأضاف ابراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية ، "فرجاني ساسي بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة، ويجب الاستفادة به فى الناحية الهجومية وليس لتقديم واجبات دفاعية، ولكن فى النهاية هو من نجوم نادي الزمالك"، وعن أداء المصري، أوضح: "الفريق البورسعيدي كان يريد الخروج من المباراة بأقل الخسائر وكان يسعي لتحقيق التعادل فقط".

وأوضح ابراهيم سعيد ، أن بداية عودة الدوري اليوم إضافة للكرة المصرية، مضيفاً "العامل البدني كان واضح على لاعبي الفريقين ولكنهما قدما مباراة جيدة، ومكسب الزمالك فى اللقاء هما الثنائي حسام أشرف، ومصطفي محمد لم يكن فى تركيزه خلال المباراة". Advertisements وتابع : "قرارات كارتيرون بالدفع باللاعبين الناشئين جيدة للغاية، وأتمني استمرار منح حسام أشرف الفرصة خلال الفترة المقبلة، والمصري قدم أداء جيد حتي اللحظات الأخيرة وكان من الممكن أن يتعادل".

ووجه إبراهيم سعيد، نصيحة إلى مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة وخاصة داخل المستطيل الأخضر، مضيفاً "مصطفي محمد كان بعيدا عن التركيز فى مواجهة المصري، وهذا ظهر خلال عرضية محمد عبدالشافي وكان على الأقل يجب أن يسجل هاتريك خلال المباراة".

وأضاف: "مصطفي عندما يركز يكون من أفضل اللاعبين داخل الملعب، ويجب أن يتعلم من أخطائه، وأقول له أن كرة القدم غدارة".