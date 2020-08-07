طارق العشرى: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للمصرى أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى رضاه عن أداء لاعبي الفريق أمام الزمالك مشيرا الى الظهور الجيد بدنيا وتكتيكيا طوال أحداث اللقاء والنتيجة العادلة لهذه المباراة التعادل.
كشف طارق العشري عن شعوره بارتفاع في ضغط الدم في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك بسبب عدم أحتساب ضربة جزاء لفريق المصرى قائلا "الحكم محمد عادل لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وهذا تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء".
وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه لا يوجد أي تحفظ على أي لاعب في مباراة اليوم ويقدم التحية لجميع اللاعبين على البداية الجيدة أمام فريق قوي مثل الزمالك و الظهور المتميز للشاب زياد فاروق بعد تقديم مباراة جيدة موضحًا أنه ناشئ جيد وواعد فى الفترة المقبلة.
فاز فريق الزمالك على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 1/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس ، على استاد برج العرب ، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الأبيض محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 34 ليقفز للمركز الثانى ، في جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد المصرى عند النقطة 20 محتلاً المركز الـ عاشر.
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