شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يقرر رسميًا انطلاق دوري الثالثة والرابعة في أكتوبر المقبل.

الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف

أعلن النادي الاهلي موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الجهاز الفني حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».

اتحاد الكرة يقرر رسميًا انطلاق دوري الثالثة والرابعة في أكتوبر المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال مسابقات الدوري العام للقسمين الثالث والرابع بالإضافة إلى دوري الكرة النسائية ودوري كرة الصالات، وذلك بدءًا من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر المقبل.

صور .. وزير الرياضة يشاهد أولي مباريات الدورى المصري بعد استئنافه

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الزمالك مع المصري ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة القدم، وذلك فى أول مباراة بالدورى بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements

كواليس مران الأهلي.. جلسة عبد الحفيظ مع متولي والسولية "صور"

شهد مران فريق الاهلي الذي أُقيم مساء اليوم ، الخميس، على ملعب التتش إستعداداً لمباراة إنبي بالدوري العديد من الكواليس نرصدها من خلال الصور التالية للمران الذي يستعد من خلاله المارد الأحمر لمواجهة إنبي الأحد المقبل بإستاد القاهرة والتى تُعد الأولى للفريقين منذ عدة أشهر وتحديداً منذ مارس الماضي حيث توقف الدوري طوال هذه الفترة بسبب "جائحة" كورونا.