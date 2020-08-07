شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 1/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس ، على استاد برج العرب ، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الأبيض محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .

موقف الزمالك و المصرى فى جدول الدورى

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 34 ليقفز للمركز الثانى ، في جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد المصرى عند النقطة 20 محتلاً المركز الـ عاشر ..

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

Advertisements

بينما جاء تشكيل المصري أحمد مسعود. ، خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي. ، خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.، خط الهجوم: محمود وادي

احداث المباراة

بدأت مباراة الزمالك و المصري بهجوم من فريق المصري عن طريق كريم العراقي الذى وصل لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

تعود السيطرة للاعبي الزمالك ويستحوذ لاعبي الزمالك على مجريات المباراة لكن دون خطورة على مرمي أحمد مسعود حارس الزمالك. ، اعتمد لاعبي المصري على الهجمات المرتدة و استغلال سرعة محمود وادي لكن ينجح محمود علاء مدافع الزمالك والونش في إنهاء هذه الهجمات.