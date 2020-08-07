شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لخالد الغندور: شفاك الله وعفاك يا بندق بعيدا عن انتماءاتنا الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ياسر ريان، نجم النادى الأهلى، ومنتخب مصر الأسبق، على مواساة الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، متمنيا السلامة والعافية، بعيدا عن الانتماءات الكروية.



ريان والغندور

ونشر ريان، عبر حسابه على تويتر، صورة قديمة جمعته مع الغندور خلال أحد معسكرات المنتخب الوطنى، صحبها بتعليق: "كان معايا النهاردة.. وبعيدا عن الكورونا شفاك الله وعفاك يا بندق بعيد عن انتماءاتنا الكروية".





وكان الإعلامى خالد الغندور، مقدم البرامج بقناة الزمالك ونجم النادى الأبيض السابق، أكد أنه ليس مريضا بفيروس كورونا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، وكتب الغندور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين الشافى.. ادعولى أنا مش مريض بفيروس كورونا".

وطالب خالد الغندور أصدقائه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصدقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".