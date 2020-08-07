شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: جدول الدورى مضغوط ومش مبسوطين منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن جدول مباريات الدورى مضغوط وغير سعداء به، ولكن لن نتخذ أي خطوات تضر الفريق قبل الانتهاء من مباريات دورى أبطال افريقيا، حيث قال " مش مبسوطين بيه ولكن لن نفعل اي شئ يضر الفريق قبل مباريات دوري أبطال افريقيا ".

وأضاف مرتضى خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراة الزمالك امام المصرى والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أنه كان من المهم الفوز واقتناص النقاط الثلاث بالفوز على المصرى ، في ظل الأداء المرضى الذى قدمه اللاعبين ، ولكن مستوى الفريق سيشهد تحسن الفترة المقبلة خاصة بعودة المصابين ، و كذلك انتهاء الايقافات .

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نادى المصرى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد برج العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز هدف الزمالك محمود علاء في الدقيقة 55 من احداث المباراة ،والتي خاضها الفريق بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.