شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بعيون سوبر كورة ماذا دار بين السقا وأمير مرتضى بعد "سلام كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة حوارا جانبيا بين أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، وعبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالمصرى. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا.. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في المباراة التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 و التى ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ويحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل المصري :

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حراسة المرمي: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.

خط الهجوم: محمود وادي.