شاهد كيف مارس فرجانى ساسى طقوسه الكروية قبل لقاء الزمالك والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 و التى أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 محتلاً المركز الثاني خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة من 17 لقاء.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.





بينما جاء تشكيل المصري :حراسة المرمي: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.

خط الهجوم: محمود وادي.

الشوط الأول :

بدأت مباراة الزمالك و المصري بهجوم من فريق المصري عن طريق كريم العراقي الذى وصل لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

تعود السيطرة للاعبي الزمالك ويستحوذ لاعبي الزمالك على مجريات المباراة لكن دون خطورة على مرمي أحمد مسعود حارس الزمالك.

ويعتمد لاعبي المصري على الهجمات المرتدة و استغلال سرعة محمود وادي لكن ينجح محمود علاء مدافع الزمالك والونش في إنهاء هذه الهجمات.

في الدقيقة 13 أول هجمة خطيرة للزمالك يتصدي لها مصطفي محمد برأسه يخرجها أحمد مسعود ببراعة لركنية .

وفى الدقيقة 14 عرضية من حازم إمام تصل لمصطفي محمد يسددها بعيدة عن المرمي

ينشط بعدها لاعبو المصري و يتواجدون في منطقة جزاء الزمالك وينجح محمود علاء في إنقاذ كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد إخراج كرة برأسة لركنية قبل أن تصل لمحمود وادي المنفرد.

يستمر الإستحواذ من قبل لاعبي المصري على مجريات المباراة دون أي استغلال للهجمات التي تتاح لهم ، وأيضا بفضل التمركز الدفاعي للاعبي الزمالك .

يهدأ اللقاء بين الفريقين و يستمر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 33 هجمة للمصري يلعبها وادي لكريم العراقي المنفرد داخل منطقة الجزاء لكنها تخرج لضربة مرمي.

وفي الدقيقة 34 عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يقابلها مصطفي محمد برأسه تخرج لضربة مرمي.

الدقيقة 35 عرضية رائعة من بهاء نبيل لاعب المصري يقابلها وادي برأسه يخرجها الونش قبل أن تصل لمرمي أبو جبل.

الدقيقة 38 يشهر الحكم محمد عادل إنذار لفرجاني ساسي بعد عرقلته لأحمد ياسر.

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يهدأ اللقاء نسبيا بين الفريقين لعدة دقائق ويستمر اللعب في وسط الملعب ، وينهي بعدها الحكم محمد عادل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأت أحداث الشوط الثاني بهدوء في دقائقه الاولي من قبل الفريقين قبل أن يضغط لاعبو المصري ويستحوذ على مجريات المباراة ويصل اكثر من مرة لمنطقة جزاء الزمالك لكن دون خطورة على المرمي.

وفي الدقيقة 54 يعود الزمالك للهجوم والضغط على المصري وييلعب حازم إمام كرة عرضية يقابلها مصفطي محمد

الدقيقة 55 ضربة ركنية للزمالك يلعبها حازم إمام وينجح فرجاني ساسي في متابعتها برأسه لتصل لمحمود علاء الذى يسددها قوية في المرمى على يسار مسعود معلنا عن الهدف الأول للقلعة البيضاء.

ينشط لاعبو الزمالك بعدها بعد إحراز الهدف ويندفع لاعبو المصري للهجوم على أمل التعادل لكن دون خطورة في الوقت الذى يلجأ فيه الزمالك للعب على الهجمات المرتدة.

وينجح أحمد مسعود في إنقاذ هجمة خطيرة من مصطفي محمد لمينع الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 69 نزول محمد عبد الغني مدافع الزمالك على حساب إسلام جابر.

الدقيقة 70 خروج أحمد ياسر لاعب المصري و ينزل أحمد عادل ميسي بدلاً منه ، وخروج محمد جابر و نزول إسلام عطيه .

الدقيقة 72 إنذار لمدافع المصري أحمد شوشة بعد التدخل العنيف مع مصطفي محمد.

الدقيقة 73 نزول محمد عنتر بدلا من حسام أشرف لاعب الزمالك.

يستمر استحواذ لاعبي الزمالك على الكرة وسط الملعب لإضاعة الوقت .

يتوقف اللقاء دقيقة لتناول اللاعبين المياه .

يجري كارتيرون عدة تغييرات بخروج مصطفي محمد و محمد حسن وينزل بدلا منهما أسامه فيصل وكابونجو كاسونجو.

الدقيقة 86 يمر أسامه فيصل من مدافعي المصري ويسددها تصطدم بالحارس ثم تصل لعبد الشافي الذى يسددها قوية تخرج فوق العارضه من المرمي الخالي من حارسه.

يضغظ لاعبو المصري بأكثر من لاعب ويعتمد الزمالك على التأمين الدفاعي.

الدقيقة 90+3 هجمة خطيرة بعد مرور زياد فؤاد لاعب المصري من أكثر من لاعب بالزمالك تصل لمحمود وادي داخل منطقة جزاء الزمالك يسددها قوية تخرج فوق العارضة .

الدقيقة 90+5 هجمة خطيرة للمصري بعد عرضية من زياد فؤاد تصل لوادي داخل منطقة الجزاء الذى يلعبها أرضية رائعة لكريم عراقي المنفرد لكن محمود علاء و أبو جبل ينقذها ببراعة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.