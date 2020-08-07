شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الزمالك و المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز يتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري، بعد ما شهد اليوم الخميس 6/8 /2020، إقامة مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى .

نتيجة مباراة الزمالك و المصرى

حيث التقى الزمالك مع المصرى بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .

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هدافى الدورى بعد مباراة الزمالك والمصرى

ويتصدر عبد الله السعيد جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف ، فيما جاء محمد شريف لاعب انبي برصيد 9 أهداف . ، ثم سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وحسام حسن لاعب سموحة فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.

بينما سجل كل من حسين الشحات لاعب الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سالم لاعب المقاولون ومصطفى محمد لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب وفادى فريد لاعب أسوان وجونيور أجاى لاعب الأهلى 5 أهداف لكل منهم وانضم لهم محمود علاء لاعب الزمالك بعد أن سجل هدفه الخامس في مباراة اليوم في شباك المصرى .

تشكيل الزمالك امام المصرى

خاض الزمالك مباراة اليوم أمام المصرى بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.