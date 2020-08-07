شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الزمالك و المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز يتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري، بعد ما شهد اليوم الخميس 6/8 /2020، إقامة مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى .نتيجة مباراة الزمالك و المصرى
حيث التقى الزمالك مع المصرى بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .
ويتصدر عبد الله السعيد جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف ، فيما جاء محمد شريف لاعب انبي برصيد 9 أهداف . ، ثم سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وحسام حسن لاعب سموحة فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.
بينما سجل كل من حسين الشحات لاعب الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سالم لاعب المقاولون ومصطفى محمد لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب وفادى فريد لاعب أسوان وجونيور أجاى لاعب الأهلى 5 أهداف لكل منهم وانضم لهم محمود علاء لاعب الزمالك بعد أن سجل هدفه الخامس في مباراة اليوم في شباك المصرى .تشكيل الزمالك امام المصرى
خاض الزمالك مباراة اليوم أمام المصرى بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.
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