شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف سر غياب مصطفي فتحي وتغيير طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن مصطفي فتحي لاعب موهوب جدا ولكنه كان بيعاني من بعض الإصابات الخفيفة ونسعي لتجهيزه حتي يكون مع الفريق في الموسم بالكامل، وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، سأحدد مدي إمكانية اشرف بن شرقي واوناجم وفقا لمدي جاهزيتهما في التدريبات ، حيث انضم الثنائي للفريق خلال أمس ولم يتم تجهيزهما بصورة كاملة حتي الان.

وتحدث كارتيرون عن تغيير طريقة اللعب في نهاية المباراة، قائلا : ظروف المبارة اجبرتنا علي تغيير طريقة اللعب حيث بدأ الفريق بخطة 4/ 2 / 2 / 2 ، وفي النهاية ختم الفريق المباراة ب٤/٣/٣ لغلق المساحات امام لاعبي المصري.

وانتهت مباراة الزمالك والمصري في الجولة الـ 14 بالدوري بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 ليصل الزمالك للنقطة 34 ويحتل المركز الثاني مؤقتا، مباراة اليوم الاولي رسميا عقب العودة من التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

تألق حسام أشرف، شهدت المباراة مشاركة حسام اشرف ناشئ الزمالك للمرة الاولي مع الفريق الأول وظهر حسام بمستوي جيد في اول مشاركة له ونجح في تعويض جزء من غياب اشرف بن شرقي.

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اختفاء زيزو ، لم يظهر احمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمستوي المعروف عنه قبل فترة التوقف، ووضح علي احمد سيد زيزو التأثر بعدم الانسجام مع اسلام جابر وحسام اشرف ، حيث اعتاد زيزو علي اللعب مع اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم او يوسف أوباما والثلاثي غائب ما بين إصابة أوباما وعدم جاهزية الثنائي المغربي.

فرجاني ساسي ومحمد حسن، وضح التوتر علي الثنائي فرجاني ساسي ومحمد حسن نتيجة عدم مشاركتهما معا الا قليل، وحصل الثنائي علي انذار لكل منهما في الشوط الأول، ولم ينجح وسط الزمالك في فرض سيطرته علي المباراة مما ادي الي عدم بناء هجمات منظمة خطرة علي مرمي المصري.

تمركز المصري ، نجح لاعبو المصري في فرض أسلوب لعبهم علي الزمالك معظم فترات المباراة، بعدما نجح لاعبو المصري في التمركز الدفاعي الجيد والاعتماد علي الهجمات المرتدة.