شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ولفرهامبيتون لـ ربع النهائي «يوروبا ليج» على حساب أولمبياكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق ولفرهامبيتون الإنجليزي على فريق أولمبياكوس اليوناني، بنتيجة هدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو، ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وأحرز هدف الفريق اللاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 9 من الشوط الأول، ليحافظ بعدها الفريق الإنجليزي على النتيجة طيلت الشوط الثاني، على الرغم من محاولات أولمبياكوس المستمرة لإدراك التعادل، حيث شهدت المباراة إثارة في دقائقها الأخيرة، ولكن حسمها الفريق الإنجليزي لصالحه في النهاية.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، كبديل في الشوط الثاني من المباراة، حيث لاحت له فرصة لتعديل النتيجة ولكن تصدى لها «باترشيو» حارس الولفز ببراعة.

وبهذة النتيجة يصعد ولفرهامبيتون للدور ربع النهائي من اليوروبا ليج، بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما ودع الفريق اليوناني البطولة من دور الـ 16.