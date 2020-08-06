شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: علامات استفهام حول تراجع مستوي مصطفي محمد بعد «الزواج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، بعيدًا تمامًا عن مستواه خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «هناك علامات استفهام حول تراجع أداء مستوي مصطفي محمد بعد الزواج، ويجب أن يعيد حساباته مرة أخرى ويعود لمستواه الذي بدأ به الموسم».

وأضاف: «تألق أسامة فيصل يجب أن يكون حافز لمصطفي محمد ويقاتل من أجل حجز مكانة أساسية في التشكيلة خلال الفترة المقبلة».